«الزناتي» و«النجار» يشددان على ضرورة متابعة الوضع بالمناطق مرتفعة الإصابة بكورونا

عقدت اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اجتماعاً، بحضور وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، والدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الوضع الوبائي وآخر المستجدات حول فيروس كرونا وآلية سير حملة التطعيم ضد الوباء، ومعالجة الصعوبات والمعوقات داخل المرافق الصحية لتقديم الخدمات للمواطنين في عموم البلاد.

وشدد الحاضرون، على ضرورة متابعة الوضع الوبائي داخل المناطق مرتفعة الإصابة في الآونة الأخيرة والتشديد على اتباع الخطوات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.