الخارجية الليبية تنفي استقالة المنقوش

نفت وزارة الخارجية الليبية الأخبار التي تتحدّث عن استقالة وزارة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها بالفايسبوك: لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من الاخبار العارية عن الصحة حول وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل خبر صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات الليبية، وكذلك خبر تقديم السيدة وزير الخارجية لاستقالتها.

وأضاف البيان بالقول: هنا تؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي عدم صحة هذه الاخبار التي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة، وتطلب الوزارة من كل وسائل الإعلام تحري الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار قبل تداولها او نشرها.

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