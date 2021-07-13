ليبيا الان

«الخارجية» تنفي استقالة المنقوش

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ما أثير حول تقديم الوزيرة نجلاء المنقوش استقالتها.

وقالت إنها لاحظت انتشار العديد من «الشائعات العارية عن الصحة» على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، إضافة إلى ما تردد حول صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة عدم صحة هذه الأخبار، مضيفة أنها «تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة»، ودعت إلى تحري الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار.

كما قال مصدر بالخارجية، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المنقوش في إجازة خارج ليبيا الآن لأسباب عائلية

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • مافيش دخان بلا نار! يبدوا انها طموحات اتباع تيار سياسي يسعى للتخلص منها، وقد تابعنا تعليقات مسيئة للمنقوش وصلت حد البدلة والتيشرت التي ترتديها، وظهرت اصوات متشددة تتحدث عن منعها من العمل والحركة في العاصمة، فهل نجح هؤلاء المتشددين في إقصاءها من المشهد السياسي ننتظر لنرى الحقيقة؟

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