ديندياس: على تركيا سحب جميع مرتزقتها من ليبيا

ليبيا- شدد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس على وجوب قيام تركيا بسحب جميع مرتزقتها من ليبيا.

موقف ديندياس جاء خلال مؤتمر صحفي جمعه بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالعاصمة المصرية القاهرة وفيه قال:”هناك نفوذ يحاول إعادة الإمبراطورية التي اندثرت وانتهت وهذا يذكرنا بأن الرد المشترك لابد أن يعتمد على قيمنا وصداقتنا وعلى احترام واستقلال جميع دول المنطقة بما فيها ليبيا.

وتابع ديندياس تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بالدعوة إلى وجوب سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مع أهمية الالتزام تجاه المجتمع الدولي والقانون الدولي وعدم مخالفة مواثيق الأمم المتحدة ووقف التدخل في الشؤون الخاصة بالدول.

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