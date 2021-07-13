العرب الأسبوعية: جماعة الاخوان تعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته طبعة صحيفة العرب الأسبوعية الإنجليزية خفايا زيارة المبعوث الأممي يان كوبيتش للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مصادر سياسية ليبية قولها إن الزيارة تمثل انعكاسا لقلق الأمم المتحدة المتزايد بشأن هجوم عسكري جديد قد تشرع به القوات المسلحة في أي لحظة على خلفية استمرار ممثلي جماعة الإخوان بأدوارهم المعرقلة للانتخابات الرئاسية.

ووفقا لمراقبين فإن هذا القلق مرده ما لوح به القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في وقت سابق بشأن استئناف القتال في حال فشل العملية السياسية وعرقلة الانتخابات مؤكدين إن محاولة الإخوان لتأجيل الانتخابات علامة واضحة على خوفها من الشعبية التي يتمتع بها المشير حفتر.

ترجمة المرصد – خاص

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