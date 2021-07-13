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«النجار»: إصابات كورونا الأسبوع الجاري سجلت 10926 حالة

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الدكتور بدر الدين النجار، مدير مركز مكافحة الأمراض، إن عدد إصابات فيروس كورونا في ليبيا لهذا الأسبوع بلغ  10,926 إصابة، مقابل 3037 للأسبوع الذي سبقه بمعدل 34% إصابات من إجمالي الفحوص.

وأوضح النجار، في تصريحات صحفية، أن أعلى معدلات إصابة سجلت هذا الأسبوع كانت 3173 في طرابلس و 3110 في مصراتة و 2273 في الزاوية.

وعقدت اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اجتماعاً، بحضور وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، والدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الوضع الوبائي وآخر المستجدات حول فيروس كرونا وآلية سير حملة التطعيم ضد الوباء، ومعالجة الصعوبات والمعوقات داخل المرافق الصحية لتقديم الخدمات للمواطنين في عموم البلاد.

وشدد الحاضرون، على ضرورة متابعة الوضع الوبائي داخل المناطق مرتفعة الإصابة في الآونة الأخيرة والتشديد على اتباع الخطوات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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