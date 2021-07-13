وكيل وزارة الخارجية يشارك في مؤتمر دول عدم الانحياز

شارك وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر محمد كتي في المؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الانحياز.

وينعقد المؤتمر تحت شعار «حركة عدم الانحياز في قلب الجهود المتعددة الأطراف في الاستجابة للتحديات العالمية»، على مدار اليوم الأربعاء وأمس، في العاصمة الأذربيجانية باكو عبر الاتصال المرئي، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويستعرض المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة الثامنة عشر للحركة التي عُقدت في أذربيجان أيضا، في أكتوبر العام 2019، إضافة إلى القضايا التي تهم حركة عدم الانحياز، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا