الدبيبة يطلع على خطة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة اجتماعًا مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير وعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في هذه الحكومة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع أتى لتمكين رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة من عرض الخطة التحفيزية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتقديم حزمة من المبادرات التحفيزية.

وأضاف البيان إن الهدف من هذه المبادرات هو دعم جهود التعافي الاقتصادي وتفعيل أداء الأنشطة الاقتصادية وتهيئة الظروف والبيئة الاستثمارية المناسبة وإن تقديمها مع الخطة جاء بناء على توجيهات الدبيبة الهادفة لتوفير سلسلة إجراءات وخطط وقرارات تنفيذية تعمل على تغيير مناخ الاقتصاد.

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