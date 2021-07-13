اجتماع موسع بالجفرة لبحث سبل مواجهة كورونا

عقد اليوم الثلاثاء بقاعة الحرية ببلدية الجفرة اجتماع موسع ضم المجلس البلدي واللجنة العليا لمجابهة كورونا ومدراء المستشفيات ومديرية الأمن ومديرا الخدمات الصحية والتعليم والاوقاف ورؤساء الفروع البلدية ومجلس الاعيان والحكماء والحرس البلدي واللجنة الطبية الاستشارية

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي العام داخل نطاق مناطق بلدية الجفرة وتأثيرات المناطق المجاورة وحركة التنقل عبر الجفرة والترتيبات اللازمة، والإجراءات الاحترازية، لمجابهة الطفرة المتحورة للفيروس .

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تكاثف الجهود بين كافة المراكز الطبية والجهات المعنية ودعم مركز العزل، بالإضافة الى اتخاذ جملة من الترتيبات التي من بينها توعية المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة وفرض اجراءات مشددة، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم المستمر للحد من انتشار الوباء.