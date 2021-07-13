الدبيبة: يجب إعطاء الأولوية للجنوب وتقديم الخدمات الأساسية

ليبيا – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية وعدد من الوزراء بالحكومة الصعوبات التي تواجه عمل البلديات.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد فقد شهد الاجتماع استعراض عمداء بلديات الجنوب عددا من الصعوبات التي تواجهها البلديات مثل نقص الأمصال ومعالجة موضوع توفر الوقود وعدد من الطرق المتهالكة.

وشدد الدبيبة على ضرورة إعطاء الأولوية للجنوب وتقديم الخدمات الأساسية من خلال الوزارات المختلفة مع استعداد وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لتوفير الاحتياجات العاجلة لمراكز العزل وإيصال كمية من الأمصال لتشرع الوزارة في توزيعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية