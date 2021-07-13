“الخارجية”: لا صحة لشائعات استقالة “المنقوش” من منصبها

نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية استقالة الوزيرة نجلاء المنقوش، وكذلك قرار تعيين بعض المستشاريين بالسفارات في الخارج، محذرة من الأخبار المغلوطة المتداولة عبر التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان طالعته “الساعة 24″، “لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من الشائعات العارية عن الصحة حول وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل خبر صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات الليبية، وكذلك خبر تقديم وزيرة الخارجية لاستقالتها”.

وأضاف البيان: “تؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي عدم صحة هذه الأخبار التي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة، وتطلب الوزارة من كل وسائل الإعلام، تحري الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار قبل تداولها أو نشرها”.