وزير الصحة يبحث الوضع الوبائي وآخر المستجدات حول فيروس كورونا

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ناقش وزير الصحة علي الزناتي مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار الوضع الوبائي وآخر المستجدات حول فيروس كورونا.

واستعرض الزناتي خلال الاجتماع مع اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض آلية سير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وبحث وزير الصحة ومدير المركز معالجة الصعوبات والمعوقات داخل المرافق الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في عموم البلاد.

وأكد الحاضرون على ضرورة متابعة الوضع الوبائي داخل المناطق مرتفعة الإصابة في الآونة الأخيرة والتشديد على اتباع الخطوات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.