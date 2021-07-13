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أحمد المهدوي: الإخوان يناورون سياسيا للمشاركة في الانتخابات بثوب جديد

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، أن هجوم الرئيس الجديد لحزب العدالة والبناء الإخواني عماد البناني على محمد صوان الرئيس السابق للحزب، يأتي في إطار المناورات التي تقوم بها جماعة «الإخوان» الليبية وذراعها السياسية.

وقال المهدوي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن منهج جماعة «الإخوان» هو المناورة، حيث إن الولاء الأول لعناصر الجماعة يكون للمرشد ولقيادات الحزب.

وأعربا المحلل السياسي عن دهشته من قرار حل جماعة «الإخوان» في ليبيا، وتغييرها اسمها إلى جمعية «الإحياء والتجديد»، والإيحاء بوجود انقسامات داخل الجماعة بإعلان الإخواني خالد المشري وغيره من القيادات الاستقالة من حزب «العدالة والبناء».

واعتبر المحلل السياسي في تصريحات لـ«الاتحاد» ما تقوم به جماعة «الإخوان» في ليبيا مؤخراً بالمناورة السياسية التي تمكنها من الالتفاف على الشعب والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بثوب جديد وشكل مختلف.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الاخوان اغبياء جدا جدا وبنسبة 90% كانت غباوتهم سببا فى هلاكهم فى كل مكان كما فى مصر والسودان .
    ومهما تلونوا فوجوهم القبيحة معروفة للجميع فتيار حريم السلطان معروف للجميع وسينتصر عليهم تيار اتفووووووووه وهو تيار شعبى ليس له رئيس وينتمى اليه كل من يقول اتفوووووووه فى وجه اى اخوانى خائن من حريم السلطان فسبعة مليون اتفووووووه تكفى لاغراق الاخوان فى بحر من التفافة ولا يلتفت احد لاى تافه منهم .

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  • الشعب يقول اتفوووووووه لكل مرشح اخوانى وسبتم كشف الماضى الاسود لكل واحد منهم فى حينه وبالادلة القطعية .
    انتهى الدرس يااخوان فلبس لكم مكان الا فى السجون

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