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«المشري»: بحثتُ مع مساعد المبعوث الأممي مسار الانتخابات والقاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، أمس الثلاثاء، مساعد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “ريزيدون زينينجا” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المشري، عبر حسابه على “فيسبوك”:” التقيتُ اليوم مع مساعد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “ريزيدون زينينجا” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأضاف المشري:” بحثتُ معه آخر التطورات السياسية الجارية وأبرزها ملف الانتخابات ومسار الحوار المتعلق بالقاعدة الدستورية.

وأشار المشري، إلى أنه أكد خلال اللقاء حرص المجلس الأعلى للدولة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والتمسك بمرجعية الاتفاق السياسي فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقه بالعمليه الانتخابية.

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القاعدة الدستورية المشري بحث مسار الانتخابات مساعد المبعوث الأممي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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