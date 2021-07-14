المحجوب: إعلان “زلاف منطقة عمليات عسكرية” لقطع طريق الإمدادات على المتطرفين

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن الهدف من إعلان “رمال زلاف بالجنوب الليبية منطقة عمليات عسكرية، هو قطع الطريق والإمدادات على الخلايا النائمة للمتطرفين المتفرقين في مناطق عدة”.

وأضاف المحجوب في تصريحات لـصحيفة “العين الإخبارية”، رصدتها الساعة 24، أن القوات المسلحة الليبية دفعت بالتعزيزات العسكرية لدعم مديرية أمن سبها لاستئصال الجماعات الإرهابية وضرب عصابات الإجرام المنظمة في مقتل.

وتابع مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن العملية الأمنية قائمة حتى يستعيد المواطن الليبي في سبها وغيرها من مناطق الجنوب الليبي كافة مقومات الحياة، وفي مقدمتها استتباب الأمن داخل الشارع الجنوبي.

ونشرت مديرية أمن سبها وحداتها داخل وحول أطراف المدينة، لغرض تأمينها وقطع الطريق أمام المجموعات الإجرامية التي تمارس الخطف والسطو والتهريب.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية أعلنت عن إطلاق عملية أمنية داخل النطاق الجنوبي الغربي من ليبيا مكنتها من وضع يدها على أهم النقاط الاستراتيجية في البلاد، في مقدمتها معبر “إيسين” الحدودي الرابط بين ليبيا والجزائر.