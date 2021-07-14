وزير الداخلية يقف على العراقيل التي تواجه إجراءات استحقاق الجنسية

بحث وزير الداخلية عميد “خالد مازن”، الثلاثاء، استحقاق الجنسية للمتحصلين عليها وفقاً للقانون بناء على مخرجات مكتب الصحراء الشرقية لمدى قانونية هذا الاستحقاق.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الوزير، أمس الثلاثاء، مع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 2127 وبحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وكما ناقش الوزير، خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة، المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل اللجنة واقتراح الحلول الناجعة لها باعتبار أن هذا الموضوع من المواضيع الحساسة والتي تحتاج إلى حـلـول جذرية.

وتم الاتفاق، على ضرورة الانتقال إلى التقنية الإدارية لإدراج ملفات الجنسية بقاعدة بيانات واحدة للقيام بإجراءات التبويب والتصنيف بطريقة آلية محكمة.

وشدد الوزير، على ضرورة استمرار مكتب شؤون الجنسية في فرز تبويب الملفات وفرزها وتنظيمها وأرشفتها، وعلى أن تستمر اللجنة في عملها وبنفس الترتيبات السابقة إلى حين الانتهاء من فرز وتنظيم وارشفة الملفات.