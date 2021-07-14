حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي الاربعاء والخميـس في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي، في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الاربعاء والخميس في ليبيا، أن تكون درجات الحرارة على الشمال الغربي والدواخل مرتفعة.

وستكون الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين باذنه تعالى كالأتي:

تشير التوقعات الجوية الى ان درجة الحرارة تبقى مرتفعة على الشمال الغربي وخاصة الدواخل فى انتظار وصول او تحول الرياح الى الشمال بداية من اليوم لكن على اقصى الغرب لتتسع يوم الخميس وتشمل معظم المناطق الغربية على اثر ذلك يطرأ تحسن على درجات الحرارة.

ويكون طقس مناطق الشمال الشرقي درجات الحرارة اكثر اعتدالا من الغربي وخاصة المدن الساحلية.

بينما تبقى درجات الحرارة على الجنوب مرتفعة وتترواح بين (40_ 45 ) درجة مئوية.

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