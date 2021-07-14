المهدوي: الإخوان يناورون سياسيا للمشاركة في الانتخابات بثوب جديد

رأى المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، أن هجوم الرئيس الجديد لحزب العدالة والبناء الإخواني عماد البناني على محمد صوان الرئيس السابق للحزب، يأتي في إطار المناورات التي تقوم بها جماعة الإخوان الليبية وذراعها السياسية.

وقال المهدوي في تصريحات صحفية، إن منهج جماعة الإخوان هو المناورة، حيث إن الولاء الأول لعناصر الجماعة يكون للمرشد ولقيادات الحزب.

وأعرب المحلل السياسي عن دهشته من قرار حل جماعة الإخوان في ليبيا، وتغييرها اسمها إلى جمعية الإحياء والتجديد، والإيحاء بوجود انقسامات داخل الجماعة بإعلان الإخواني خالد المشري وغيره من القيادات الاستقالة من حزب العدالة والبناء.

واعتبر المحلل السياسي ما تقوم به جماعة الإخوان في ليبيا مؤخراً بالمناورة السياسية التي تمكنها من الالتفاف على الشعب والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بثوب جديد وشكل مختلف.

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