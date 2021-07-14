اللواء المحجوب: إعلان زلاف منطقة عمليات عسكرية لقطع طريق الإمدادات على المتطرفين

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء خالد المحجوب، إن “الهدف من إعلان رمال زلاف بالجنوب الليبية منطقة عمليات عسكرية، هو قطع الطريق والإمدادات على الخلايا النائمة للمتطرفين المتفرقين في مناطق عدة”.

اللواء المحجوب، وفي تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”، أوضح أن القوات المسلحة دفعت بالتعزيزات العسكرية لدعم مديرية أمن سبها لاستئصال الجماعات الإرهابية وضرب عصابات الإجرام المنظمة في مقتل.

وتابع: “أن العملية الأمنية قائمة حتى يستعيد المواطن الليبي في سبها وغيرها من مناطق الجنوب الليبي كافة مقومات الحياة، وفي مقدمتها استتباب الأمن داخل الشارع الجنوبي”.

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