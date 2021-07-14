تقرير جنوب إفريقي يسلّط الضوء على الدور التخريبي لبريطانيا في ليبيا في عهد كاميرون

سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة “ديلي مافريك” الجنوب إفريقية الناطقة بالإنجليزية الضوء على الدور التخريبي لبريطانيا في ليبيا إبان عهد ديفيد كاميرون.

التقرير الذي نقلت تفاصيله صحيفة المرصد الليبية، أشار إلى أن إستراتيجية رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في ليبيا خلال العام 2011 كانت مبنية على أساس السيطرة على النفط الليبي من جهة في مقابل دعم المناوئين لنظام العقيد الراحل القذافي بإمدادات الأسلحة والدعم السري.

ونقل التقرير عن وزير الخارجية البريطاني الأسبق آلان دنكان قوله إن كاميرون أيد بشدة الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي فضلا عن دعم جهود المناوئين له لتصدير النفط الليبي وعدم السماح للسلطات الرسمية في حينها بالقيام بذلك لأنهم “أشرار” على حد تعبير دنكان.

وزير الخارجية البريطاني الأسبق آلان دنكان

وتطرق التقرير إلى الدور القطري لضخ مئات الملايين من الدولارات على شكل أسلحة بمباركة من حكومة كاميرون التي أوفدت مسؤولا في شركة نفطية مقرب منها لإبرام صفقة نفط مع المناوئين لنظام العقيد الراحل في مقابل تزويدهم بالوقود لمركباتهم وآلياتهم العسكرية.

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