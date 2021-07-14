الطرشاني: دخول القوات المسلحة لمدينة مرزق تم بتنسيق كامل بين كافة مكونات ونسيج المنطقة الاجتماعي وبمباركة أبنائها

أكد الناطق الرسمي ياسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها في الجنوب الليبي علي الطرشاني، دخول وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الليبية إلى مدينة مرزق عصر الثلاثاء.

الطرشاني، وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، أوضح أن وحدات عسكرية كبيرة تحركت بأمر غرفة عمليات الجنوب لتأمين مدينتي مرزق وأوباري الواقعتين في أقصى جنوب غربي البلاد، من الجماعات الخارجة عن القانون والإرهابية.

وأشار الطرشاني إلى أن عملية دخول القوات المسلحة إلى المدينة تمت بتنسيق كامل بين كافة مكونات ونسيج المنطقة الاجتماعي وبمباركة أبنائها، مشيرا إلى أن كافة أهالي المدينة مرحبين بالجيش الوطني الليبي فيها.

وتابع الطرشاني أن عملية تأمين الجنوب من قبل غرفة عمليات المنطقة الجنوبية مستمرة بقوة وقد شهدت الساعات القليلة الماضية اقتحامات كبيرة لأوكار العصابات والمليشيات المنتشرة في أنحاء متفرقة من مدينة سبها.

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