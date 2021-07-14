افحيمة: النواب اعتبروا النقاش حول الميزانية مضيعة للوقت لعدم توافر الأغلبية

أفاد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، بأنه رغم توفر النصاب المطلوب لانعقاد جلسة جديدة، وهو الأغلبية البسيطة، لم يتمكن أعضاء مجلس النواب من اعتماد الميزانية.
افحيمة، وفي تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، قال: أن النقاش تم افتتاحه حول بند الميزانية، ثم اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، واعتبروا أن هذا النقاش مضيعة للوقت، لعدم توفر الأغلبية الموصوفة، بـ120 نائبا، المطلوبة للتصويت على قانون الميزانية.
وأشار إلى أنه اختلفت الآراء حول وجوب حضور الأغلبية الموصوفة من عدمه، لصحة التصويت فتمت إحالة الأمر للجنة التشريعية، التي قدمت تقريرا ممهور بتوقيع 5 أعضاء من أعضائها يقضي بضرورة توفر الـ120 صوتا، بناء على نص الفقرة 6 من المادة 30 من الإعلان الدستوري.
واختتم قائلا: “أخذ المجلس بهذا التقرير، وتقرر تعليق الجلسة مجددا، وحشد الدعم للجلسة القادمة الذي أعتقد أنه سيكون سهلا في حين التزمت الحكومة، بتنفيذ ملاحظات مجلس النواب”.
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