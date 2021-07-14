افحيمة: النواب اعتبروا النقاش حول الميزانية مضيعة للوقت لعدم توافر الأغلبية

أفاد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، بأنه رغم توفر النصاب ‏المطلوب لانعقاد جلسة جديدة، وهو الأغلبية البسيطة، لم يتمكن ‏أعضاء مجلس النواب من اعتماد الميزانية.‏

افحيمة، وفي تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏”فيس بوك”، قال: أن النقاش تم افتتاحه حول بند ‏الميزانية، ثم اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، واعتبروا أن ‏هذا النقاش مضيعة للوقت، لعدم توفر الأغلبية الموصوفة، بـ120 ‏نائبا، المطلوبة للتصويت على قانون الميزانية.‏

وأشار إلى أنه اختلفت الآراء حول وجوب حضور الأغلبية ‏الموصوفة من عدمه، لصحة التصويت فتمت إحالة الأمر للجنة ‏التشريعية، التي قدمت تقريرا ممهور بتوقيع 5 أعضاء من أعضائها ‏يقضي بضرورة توفر الـ120 صوتا، بناء على نص الفقرة 6 من المادة ‏‏30 من الإعلان الدستوري.‏

واختتم قائلا: “أخذ المجلس بهذا التقرير، وتقرر تعليق الجلسة ‏مجددا، وحشد الدعم للجلسة القادمة الذي أعتقد أنه سيكون ‏سهلا في حين التزمت الحكومة، بتنفيذ ملاحظات مجلس النواب”.

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