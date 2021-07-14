الخارجية الأمريكية: القوات التركية ليست استثناءً ولا يمكنها التواجد على ‏الأراضي الليبية

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ويلبرج، أنه لا يمكن اعتبار وجود القوات التركية في ليبيا استثناء، ولا يمكنها البقاء والتواجد على الأراضي الليبية.
ويلبرج، وفي مقابلة مع قناة “صدى البلد” المصرية، قال: “إن الولايات المتحدة تراقب كل الخطوات التي حققها الشعب الليبي في الفترة الأخيرة، وترى أن مصر تلعب دور مهم جدا وإيجابي بالنسبة لما يحدث في ليبيا”.
وأشار إلى أن “الموقف الأمريكي واضح جدا، فواشنطن ضد وجود أي قوات أجنبية أو مرتزقة في الأرض الليبية، بما في ذلك المرتزقة من تركيا وما إلى ذلك”.
وتحدث عن أن “تركيا ترى أن هناك استثناء بالنسبة لها، لكن الولايات المتحدة لا ترى أن هناك أي أساس لبقاء القوات التركية، سواء وفقا للاتفاق الذي وقعت عليه حكومة الوفاق المنتهية ولايتها أو أي من المسؤولين السابقين في ليبيا”.
واختتم قائلاً: “الآن علينا أن نركز على التقدم، الذي حققه الشعب الليبي، وندعمه لتمهيد الطريق لانتخابات ديسمبر”.
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