الخارجية الأمريكية: القوات التركية ليست استثناءً ولا يمكنها التواجد على ‏الأراضي الليبية

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ‏ويلبرج، أنه لا يمكن اعتبار وجود القوات التركية في ليبيا استثناء، ولا يمكنها البقاء ‏والتواجد على الأراضي الليبية.‏

ويلبرج، وفي مقابلة مع قناة “صدى البلد” المصرية، قال: “إن ‏الولايات المتحدة تراقب كل الخطوات التي حققها الشعب الليبي في ‏الفترة الأخيرة، وترى أن مصر تلعب دور مهم جدا وإيجابي بالنسبة ‏لما يحدث في ليبيا”.‏

وأشار إلى أن “الموقف الأمريكي واضح جدا، فواشنطن ضد ‏وجود أي قوات أجنبية أو مرتزقة في الأرض الليبية، بما في ذلك ‏المرتزقة من تركيا وما إلى ذلك”.‏

وتحدث عن أن “تركيا ترى أن هناك استثناء بالنسبة لها، لكن ‏الولايات المتحدة لا ترى أن هناك أي أساس لبقاء القوات التركية، ‏سواء وفقا للاتفاق الذي وقعت عليه حكومة الوفاق المنتهية ‏ولايتها أو أي من المسؤولين السابقين في ليبيا”.‏

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واختتم قائلاً: “الآن علينا أن نركز على التقدم، الذي حققه الشعب ‏الليبي، وندعمه لتمهيد الطريق لانتخابات ديسمبر”.‏

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