معزب: مجلس الدولة وضع خياره الأول في الانتخابات القادمة طرح مشروع الدستور للاستفتاء

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” محمد معزب، إن المجلس وضع خياره الأول في الانتخابات القادمة هو طرح مشروع الدستور للاستفتاء.

وأضاف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه في حال فشل هذا الخيار سيقبل المجلس باعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات لدورة برلمانية واحدة، يتم خلالها طرح مشروع الدستور للاستفتاء.

ورأى أن ملتقى الحوار السياسي أمامه عدة خيارات، وأن باب الفشل لازال بعيدا، موضحا أن المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي في الأيام الماضية ربما ستسهم في حلحلة الأزمة، ويحدث التوافق بين مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في طرح مشروع الاستفتاء، وحال تمريره يتم الانتقال إلى إجراء الانتخابات على أساس الدستور، وفي حال فشله يعود المشروع مرة أخرى لتعديله وطرحه للمرة الثانية للاستفتاء عليه، أو قبوله كما هو الآن كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

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