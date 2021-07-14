مصادر: المشري يحاول استبعاد الانتخابات الرئاسية بشكل نهائي عبر طرح مجموعة سيناريوهات

أكدت مصادر من ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، أن رئيس المجلس والقيادي في تنظيم الإخوان خالد المشري يسعى لعدم إجراء أي انتخابات رئاسية في الوقت الراهن.

وقالت المصادر، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الدعوة للحوار بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور أو السيناريو الآخر، وهو إجراء انتخابات برلمانية فقط يؤكد عزم المجلس على عرقلة انتخابات الرئاسة.

وأضافت أن المشري كان يحاول استبعاد العديد من الأسماء من الترشح للانتخابات، إلا أن فشل الأمر جعله يدفع نحو استبعاد الانتخابات الرئاسية بشكل نهائي عبر طرح مجموعة سيناريوهات.

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