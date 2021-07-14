وكيل وزارة المالية: الجمعة آخر يوم لعودة العالقين من تونس وسجلنا 35 حالة مصابة بكورونا بينهم

كشف وكيل وزارة المالية وعضو اللجنة الوزارية للعالقين بتونس إبراهيم عكرة، أن يوم الجمعة المُقبل سيكون آخر يوم لعودة العالقين على الحدود التونسية على حساب الدولة الليبية، وبعد ذلك سيتكفل كل مواطن ليبي تكاليف عودته على نفقته الخاصة.
وأكد عكرة في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أنه تم تسجيل 35 حالة مصابة بفيروس كورونا من العالقين على الحدود التونسية حتى الآن.
وأوضح أن خطة اللجنة بدأت بأخذ عينات من المواطنين عبر مختبرات معتمدة بتونس، وإذا كان المواطن غير مصاب، فيتجه مباشرة إلى الحدود ويُعرَض على مكتب الصحة الدولي لإجراء تحليل سريع مع التوقيع على تعهُّد بالحجر الذاتي، أمّا إذا ظهرت إصابته فيُعزَل أسبوعين على حساب الدولة، ويعاد التحليل إلى حين التأكد من شفائه، ليتوجه بعدها للحدود لإجراء تحليل سريع وتوقيع نعهّد بالحجر الذاتي.
ولفت إلى أن اللجنة باشرت تنفيذ هذا المقترح، لكنها وجدت أن عدد العالقين كبير جدا في تونس، ومع سرعة أخذ العينات وظهور النتائج تبيّن أن عدد العالقين ما زال في تزايد.
وقال إن اللجنة حجزت بدعم من الحكومة، فنادق من الدرجة الأولى للعائلات والمرضى العالقين لأخذ العينات منهم مباشرة، لافتا إلى أن عدد من جرى ترحيلُهم جوًّا بلغ 500 مواطن، و1500 برًّا عبر الحدود.
وكشف عكرة أن أعداد العالقين بنحو 3 آلاف مواطن، مضيفا ”أكملنا أكثر من 70% من مشوار إعادتهم إلى ليبيا”.
وذكر أن اللجنة سمحت للعالقين التونسيين بالعودة مباشرة إلى بلادهم، بعد انتهاء كل الاشتراطات المفروضة من تونس، ورُحّل جميع الراغبين في الرحيل منهم.
وتطرق إلى أن اللجنة سمحت للجثامين بدخول الحدود، لكن دون مرافق، تقديرا لحرمتها، مضيفا بقوله “حجزت اللجنة 3 فنادق، اثنان في جربة والثالث في ليبيا، أما العاصمة التونسية فقد كان عدد العالقين بها قليلا فحُجز لهم في أحد فنادقها”.
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