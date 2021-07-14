وكيل وزارة المالية: الجمعة آخر يوم لعودة العالقين من تونس وسجلنا 35 حالة مصابة بكورونا بينهم

كشف وكيل وزارة المالية وعضو اللجنة الوزارية للعالقين ‏بتونس إبراهيم عكرة، أن يوم الجمعة المُقبل سيكون آخر يوم ‏لعودة العالقين على الحدود التونسية على حساب الدولة الليبية، ‏وبعد ذلك سيتكفل كل مواطن ليبي تكاليف عودته على نفقته ‏الخاصة.

وأكد عكرة في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أنه ‏تم تسجيل 35 حالة مصابة بفيروس كورونا من العالقين على ‏الحدود التونسية حتى الآن.

وأوضح أن خطة اللجنة بدأت بأخذ عينات من المواطنين عبر ‏مختبرات معتمدة بتونس، وإذا كان المواطن غير مصاب، فيتجه ‏مباشرة إلى الحدود ويُعرَض على مكتب الصحة الدولي لإجراء ‏تحليل سريع مع التوقيع على تعهُّد بالحجر الذاتي، أمّا إذا ظهرت ‏إصابته فيُعزَل أسبوعين على حساب الدولة، ويعاد التحليل إلى حين ‏التأكد من شفائه، ليتوجه بعدها للحدود لإجراء تحليل سريع ‏وتوقيع نعهّد بالحجر الذاتي.‏

ولفت إلى أن اللجنة باشرت تنفيذ هذا المقترح، لكنها وجدت أن ‏عدد العالقين كبير جدا في تونس، ومع سرعة أخذ العينات وظهور ‏النتائج تبيّن أن عدد العالقين ما زال في تزايد.‏

وقال إن اللجنة حجزت بدعم من الحكومة، فنادق من الدرجة ‏الأولى للعائلات والمرضى العالقين لأخذ العينات منهم مباشرة، لافتا ‏إلى أن عدد من جرى ترحيلُهم جوًّا بلغ 500 مواطن، و1500 برًّا ‏عبر الحدود.‏

وكشف عكرة أن أعداد العالقين بنحو 3 آلاف مواطن، مضيفا ‏‏”أكملنا أكثر من 70% من مشوار إعادتهم إلى ليبيا”.‏

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وذكر أن اللجنة سمحت للعالقين التونسيين بالعودة مباشرة إلى ‏بلادهم، بعد انتهاء كل الاشتراطات المفروضة من تونس، ورُحّل ‏جميع الراغبين في الرحيل منهم.‏

وتطرق إلى أن اللجنة سمحت للجثامين بدخول الحدود، لكن دون ‏مرافق، تقديرا لحرمتها، مضيفا بقوله “حجزت اللجنة 3 فنادق، ‏اثنان في جربة والثالث في ليبيا، أما العاصمة التونسية فقد كان عدد ‏العالقين بها قليلا فحُجز لهم في أحد فنادقها”.‏

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