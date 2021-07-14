السايح: من دون التوافق السياسي لا يمكن إجراء الانتخابات

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إنه من دون ‏التوافق السياسي لن يمكن إجراء الانتخابات في 24 ‏ديسمبر.‏

وأوضح السايح في تصريحات عبر منصة “فواصل”، ‏أن الشرط الأول والأساسي لإجراء الانتخابات في 24 ‏ديسمبر، هو التوافق السياسي، الذي هو حاليا في وضع ‏صعب، خاصة وأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات لم ‏يتم التوافق عليها ما يجعل الشرط الأول غير موجود.‏

ولفت السائح إلى أن الشرط الثاني فهو قانون الانتخابات، ولكنه ‏أيضا مرتبط بالقاعدة الدستورية المفترض أن تكون جاهزة لصياغة ‏القوانين الانتخابية والتجهيز للانتخابات.‏

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وذكر أن الشرط الثالث هو العامل الأمني، ولكنه ليس العامل الذي ‏يمكن أن يؤدي إلى التأخر في إنجاز هذا لاستحقاق في 24 ديسمبر لأسباب عديدة، مضيفا أما بالنسبة لعامل التمويل ‏والتغطية المالية اللازمة لإجراء الانتخابات فلدينا 50 مليون تم ‏تخصيصها من قبل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وهناك 50 ‏مليون في الطريق من حكومة الوحدة المؤقتة.‏

وأتم بقوله “لكن أهم عامل هو التوافق السياسي، الذي ينبغي أن ‏يكون حاضرا لإتمام إجراء الانتخابات”. ‏

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