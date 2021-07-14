السايح: من دون التوافق السياسي لا يمكن إجراء الانتخابات

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إنه من دون التوافق السياسي لن يمكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وأوضح السايح في تصريحات عبر منصة “فواصل”، أن الشرط الأول والأساسي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، هو التوافق السياسي، الذي هو حاليا في وضع صعب، خاصة وأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات لم يتم التوافق عليها ما يجعل الشرط الأول غير موجود.
ولفت السائح إلى أن الشرط الثاني فهو قانون الانتخابات، ولكنه أيضا مرتبط بالقاعدة الدستورية المفترض أن تكون جاهزة لصياغة القوانين الانتخابية والتجهيز للانتخابات.
وذكر أن الشرط الثالث هو العامل الأمني، ولكنه ليس العامل الذي يمكن أن يؤدي إلى التأخر في إنجاز هذا لاستحقاق في 24 ديسمبر لأسباب عديدة، مضيفا أما بالنسبة لعامل التمويل والتغطية المالية اللازمة لإجراء الانتخابات فلدينا 50 مليون تم تخصيصها من قبل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وهناك 50 مليون في الطريق من حكومة الوحدة المؤقتة.
وأتم بقوله “لكن أهم عامل هو التوافق السياسي، الذي ينبغي أن يكون حاضرا لإتمام إجراء الانتخابات”.
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