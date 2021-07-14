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العكاري: مبيعات النقد الأجنبي الأفراد والقطاع الخاص خلال النصف الأول من السنة 9.6 مليار دولار

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري، اليوم الأربعاء، أن مبيعات النقد الأجنبي الأفراد والقطاع الخاص خلال النصف الأول من السنة 9.6 مليار دولار ما يعادل 43 مليار دينار.
العكاري، وفي تصريحات صحفية، قال: “لو افترضنا انه لم يتم تعديل سعر الصرف رقم الدينار 43 مليار سوف تقوم بشراء الدولار علي اي سعر. الكثير يريد السعر علي 1.4 دينار للدولار هذا يعني اننا بحاجة الي 30.7 مليار دولار اي بزيادة قدرها 21 مليار دولار ما يعني ان اجراء تعديل سعر الصرف هذا كان له ميزة وهي حماية 21 مليار دولار من الاستنزاف”.
وتابع: “هناك ارتفاع في الاسعار ولكنها مرحلة إن شاءالله ويتم البدء في مراجعة سعر الصرف كلما كان هناك استمرار في تحسن الايرادات النفطية ومعالجة السياسة المالية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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