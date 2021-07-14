الزناتي يبحث آلية صرف مستحقات العاملين بمراكز العزل في مصراتة

اطلع وزير الصحة علي الزناتي على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصراتة، وحالة مراكز العزل بالمدينة، كما بحث آلية صرف المستحقات المالية للعاملين بتلك المراكز.

جاء ذلك خلال لقائه ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، مع وفد من المجلس البلدي مصراتة، للاطلاع على وضع المرافق الصحية داخل المدينة، حسب بيان الوزارة، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

كما طرح خلال الاجتماع الملف الصحي في كل من زمزم والوشكة وأبوقرين، وأهم المشكلات التي تعاني منها هذه المناطق، فيما يخص صعوبة الحصول على الخدمات الطبية، ووعد الزناتي بإجراء زيارة عاجلة للوقوف على الوضع.

وناقش الحاضرون أهم احتياجات مركز الكلى بمصراتة، والإجراءات النهائية لافتتاح مركز القلب بالمدينة.

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