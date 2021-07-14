وزير الداخلية يبحث استحقاق الحاصلين على الجنسية

بحث وزير الداخلية العميد خالد مازن، خلال اجتماع عقده صباح أمس الثلاثاء، مع اللجنة المُشكّلة بموجب القرار رقم 2127، وبحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ استحقاق الجنسية للحاصلين عليها طبقًا للقانون بناءً على مخرجات مكتب الصحراء الشرقية لمدى قانونية هذا الاستحقاق.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة، استعراض المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل اللجنة، واقتراح الحلول الناجعة لها، باعتبار أن هذا الموضوع يحتاج إلى حـلـول جذرية.

واتفق المجتمعون على ضرورة الانتقال إلى التقنية الإدارية لإدراج ملفات الجنسية بقاعدة بيانات واحدة للقيام بإجراءات التبويب والتصنيف بطريقة آلية محكمة.

وتم الاتفاق كذلك على استمرار مكتب شؤون الجنسية في فرز تبويب الملفات وفرزها وتنظيمها وأرشفتها، إضافة إلى استمرار اللجنة في عملها ووفق الترتيبات السابقة نفسها، إلى حين الانتهاء من فرز وتنظيم وأرشفة الملفات.

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