مُديرية الأمن و بلدية بنغازي تُتابعان تنفيذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من وباء كورونا

وخلال اللقاء، تم مُناقشة الإجراءات الإحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا وإستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في هذا الشأن ومحضر الإجتماع الإستثتائي لإدارة الخدمات الصحية والغُرفة المركزية للرصد والتقصي والإستجابة السريعة.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية فإنه قد تم التأكيد على إستمرارية الأعمال المُتعلقة بالقفل الكامل لمدة أسبوعين للمقاهي وصالات المُناسبات الإجتماعية ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح و إقتصار خدمة المطاعم على خدمة التوصيل وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2021 م، وإلزام الأسواق والمحلات مزاولة الأنشطة الإقتصادية بتطبيق الضوابط الوقائيةوالتدابير الإحترازية، وقيام مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدية بإلزام الجهات المعنية بتطبيق التدابير الإحترازية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين وتفعيل الغرامات التي نصت عليها التشريعات الصادرة، وتكثيف برامج التوعية بشأن حث جميع المواطنين والموقيمين في مدينة بنغازي على ضرورة التقيد والإلتزام التام والجاد وعدم التهاون حيال تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية بما في ذلك التقيد بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي، والتقيد التام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية في المساجد بالتنسيق مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي .