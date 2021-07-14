وزير المالية: يجب دعم وتعزيز دور مدينة بنغازي من النواحي المالية والإقتصادية وجذب القطاع الخاص بها

زار وزير المالية خالد المبروك رفقة وزير التخطيط فاخر بوفرنه بلدية بنغازي، الإثنين، حيث كان في اسقبالهما رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري والمُراقب المالي بالبلدية عادل البدري.

وتناول اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بوزارتي المالية والتخطيط، عدد من الإجراءات المالية المُتعلقة بإحتياجات البلدية خلال الفترة المُقبلة.

وأكد وزير المالية على أهمية دعم وتعزيز دور مدينة بنغازي من النواحي المالية والإقتصادية وجذب القطاع الخاص، وعلى أن يتم التركيز على إستكمال مرافق البُنية التحتية للمدينة من خلال صندوق إعادة الإعمار .

كما أوضح وزير التخطيط أن الوزارة تُركز ضمن خُطة عملها المُتعلقة بمدينة بنغازي على عدد من الأولويات منها تنفيذ وصيانة وإستكمال عدد من المشاريع مثل جامعة بنغازي والمدينة الرياضية ومطار بنينا والوحدات السكنية وغيرها المرافق العامة.