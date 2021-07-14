السايح: مجلس النواب شكل لجنة لصياغة قانون الانتخابات القادمة وستباشر عملها بعد عيد الأضحى

اطلعت قناتنا على نسخة من مقترح المفوضية العليا للانتخابات الموجه لرئيس مجلس النواب والمحال من مدير مكتب مقرر المجلس للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بشأن تشكيل لجنة مشتركة لصياغة التشريعات الانتخابية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر.

وتضم اللجنة التي اقترحتها مفوضية الانتخابات بحسب نص المراسلة التي وجهتها لرئيس مجلس النواب، أعضاء من المجلس الممثلين في اللجنة القانونية والدستورية وأعضاء من مجلس المفوضية ومستشاري الانتخابات في البعثة الأممية.

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، أن عمل اللجنة يقتصر على صياغة التشريعات والقوانين الانتخابية فقط وليس القاعدة الدستورية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس النواب رقم 42 وستباشر عملها بعد عطلة عيد الأضحى.

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