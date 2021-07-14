«الدبيبة» يناقش “نقص الوقود و”أمصال العقارب” مع  عمداء  الجنوب 

استقبل رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء وفدًا ضم عمداء بلديات المنطقة الجنوبية وعدد من الوزراء.

وأوضح حساب بلدية وادي البوانيس، على فيسبوك، أن «الدبيية» خلال الاجتماع مع وفد العمداء، أكد على “ضرورة إعطاء الأولوية للجنوب الليبي من خلال تقديم كافة الخدمات الأساسية”.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ومن أهمها نقص المحروقات بأنواعها وتهالك البنية التحتية للطرق الرئيسية والفرعية بمختلف بلديات المنطقة الجنوبية والنقص الحد فى الأمصال خصوصا الأمصال الخاصة بلدغات العقارب.

وفي ختام الإجتماع أكد “الدبيبة” على أن الجنوب الليبي ستكون له الأولوية فى توفير كل الاحتياجات اللازمة.