«الدبيبة» يناقش “نقص الوقود و”أمصال العقارب” مع  عمداء  الجنوب 

استقبل رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء وفدًا ضم عمداء بلديات المنطقة الجنوبية وعدد من الوزراء.
وأوضح حساب بلدية وادي البوانيس، على فيسبوك، أن «الدبيية» خلال الاجتماع مع وفد العمداء، أكد على “ضرورة إعطاء الأولوية للجنوب الليبي من خلال تقديم كافة الخدمات الأساسية”.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ومن أهمها نقص المحروقات بأنواعها وتهالك البنية التحتية للطرق الرئيسية والفرعية بمختلف بلديات المنطقة الجنوبية والنقص الحد فى الأمصال خصوصا الأمصال الخاصة بلدغات العقارب.
وفي ختام الإجتماع أكد “الدبيبة” على أن الجنوب الليبي ستكون له الأولوية فى توفير كل الاحتياجات اللازمة.
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