وزيرا دفاع إيطاليا وتركيا يبحثان الملف الليبي

عقد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار؛ اجتماعًا ثنائيًا، تناول ملفات عدة، من بينها الملف الليبي.

وزارة الدفاع التركية؛ ذكرت أن اللقاء، الذي عُقد في مدينة إسطنبول، الثلاثاء؛ تناول وجهات النظر بشأن المستجدات في أفغانستان وليبيا وشرق المتوسط، وأن “آكار” شدّد على القيم المشتركة والتعاون بين تركيا وإيطاليا، وضرورة تأييد حل المشاكل في بحر إيجه وشرق المتوسط، من خلال القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.

وبحسب الدفاع التركية؛ تم التشديد على أهمية الكفاح ضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات وخاصة تنظيمات “داعش” و”جولن”.

تجدر الإشارة إلى أن ثمة خلافات “تركية- أوروبية” على حصص الغاز في المتوسط والملف الليبي، مع مواصلة أنقرة نهجها التصعيدي، وخصوصًا في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية