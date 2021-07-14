“الخارجية” تحذر من شائعات كاذبة حول تعيينات واستقالات

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من انتشار العديد من الشائعات المغرضة المنافية للحقيقة بخصوص الوزارة، عبر مواقع التواصل، داعية إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات.

وقالت الوزارة إنها لاحظت، في الآونة الأخيرة، انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات الليبية، إضافة إلى تقديم وزيرة الخارجية لاستقالتها.

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي: هذه الأخبار لا تمّت للحقيقة بصلة، وهي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة.

ودعت وسائل الإعلام كافة إلى تحري المصداقية والموضوعية والتأكد من المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر الأخبار أو تداولها.

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