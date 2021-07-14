ليبيا الان

“الخارجية” تحذر من شائعات كاذبة حول تعيينات واستقالات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من انتشار العديد من الشائعات المغرضة المنافية للحقيقة بخصوص الوزارة، عبر مواقع التواصل، داعية إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات.

وقالت الوزارة إنها لاحظت، في الآونة الأخيرة، انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات الليبية، إضافة إلى تقديم وزيرة الخارجية لاستقالتها.

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي: هذه الأخبار لا تمّت للحقيقة بصلة، وهي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة.

ودعت وسائل الإعلام كافة إلى تحري المصداقية والموضوعية والتأكد من المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر الأخبار أو تداولها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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