الدبيبة يبحث نقص الوقود وأمصال العقارب في بلديات الجنوب

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع عدد من عمداء بلديات الجنوب نقص الوقود وأمصال العقارب بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، ضم وفدا من عمداء بلديات المنطقة الجنوبية وعدد من الوزراء.

وبحسب بيان بلدية وادي البوانيس ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ومن أهمها نقص المحروقات بأنواعها وتهالك البنية التحتية للطرق الرئيسية والفرعية بمختلف بلديات المنطقة الجنوبية والنقص الحاد في الامصال خاصة امصال لدغات العقارب.

وأكد الدبيبة في ختام الاجتماع على أن الجنوب الليبي ستكون له الأولوية في توفير كل الاحتياجات اللازمة.