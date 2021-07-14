طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 14 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 14 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تشهد انخفاض في درجات الحرارة على مناطق ساحل الشمال الغربي بداية من مساء هذا اليوم بينما تبقى مرتفعة على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 41) مْ على اغلب المناطق وتسجل علي زوارة (30) مْ ، وتسجل تراجع من مساء هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربي.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 34) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 40) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية بوجه عام.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: ما بين(39- 41) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:16).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:09).

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