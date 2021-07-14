«عقيل»: يجب وضع ملف «نزع سلاح المليشيات» في يد بعثة دولية أمنية مستقلة

دعا المحلل السياسي، عز الدين عقيل، إلى جعل ملف نزع سلاح الميلشيات، في يد بعثة دولية أمنية مستقلة، تكون تبعيتها إلى إدارة حفظ السلام في مجلس الأمن، للإشراف على إنجاز عملية متكاملة لنزع سلاح المجموعات المسلحة.

وقال عقيل، في تصريحات لـ«سكاي نيوز»: “إذا لم يحدث ذلك سيظل الدعم الدولي في هذا السياق غير مجدي، ولا تعود فوائد منه، وستزداد معاناة الليبيين”.

وأضاف “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حل مشكلة المجموعات المسلحة في ليبيا، بعدما تجاهلها طوال الفترة الماضية، عبر وضع آليات محددة لكيفية نزع السلاح وتفكيكها، بالإضافة إلى طرد المرتزقة الأجانب وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة”.

وتابع “على حكومات الدول الكبرى، وخصوصا دول حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، إلى إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن بنزع السلاح، وتفكيك المليشيات، وإخراج المرتزقة”.