الميهوب: المشري يحاول الالتفاف على خارطة الطريق واستبعاد الانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب طلال الميهوب، إن دعوة ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، لاستئناف الحوار بناء على مخرجات حوار الغردقة من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات، تعد محاولة للالتفاف على خارطة الطريق.

وأضاف الميهوب في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب سيبدأ بعد عيد الأضحى مباشرة في مناقشة وإقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مباشر من الشعب.

وأّكد الميهوب على أن البرلمان لن يُصغ لمثل هذه المحاولات المعرقلة للتسوية، خاصة مع محاولة الأعلى للدولة استبعاد الانتخابات الرئاسية بشكل نهائي.