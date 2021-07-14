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الخارجية الأمريكية: القوات التركية ليست استثناءً ولا يمكنها التواجد في ليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ‏ويلبرج، أنه لا يمكن اعتبار وجود القوات التركية في ليبيا مجرد استثناء وفقاً لما تراه أنقرة، منوهاً على أنه لا يمكنها البقاء ‏ على الأراضي الليبية سواء على خلفية الاتفاق الذي وقعت عليه مع حكومة الوفاق السابقة أو من المسؤولين السابقين في البلاد.

وأوضح يلبرج في تصريحات تلفزيونية، أن ‏الولايات المتحدة تراقب كل المستجدات على الساحة الليبية في ‏الفترة الأخيرة.

وأكد أن الولايات المتحدة ترى أن مصر تلعب دور مهم جدا وإيجابي بالنسبة ‏لما يحدث في البلاد، مشيراً إلى أن بلاده ضد ‏تواجد أي قوات أجنبية أو مرتزقة في ليبيا بما في ذلك ‏المرتزقة الموالين لتركيا.

الوسوم

التواجد التركي في ليبيا الخارجية الأمريكية

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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