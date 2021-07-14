الخارجية الأمريكية: القوات التركية ليست استثناءً ولا يمكنها التواجد في ليبيا

أخبار ليبيا 24
أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ويلبرج، أنه لا يمكن اعتبار وجود القوات التركية في ليبيا مجرد استثناء وفقاً لما تراه أنقرة، منوهاً على أنه لا يمكنها البقاء على الأراضي الليبية سواء على خلفية الاتفاق الذي وقعت عليه مع حكومة الوفاق السابقة أو من المسؤولين السابقين في البلاد.
وأوضح يلبرج في تصريحات تلفزيونية، أن الولايات المتحدة تراقب كل المستجدات على الساحة الليبية في الفترة الأخيرة.
وأكد أن الولايات المتحدة ترى أن مصر تلعب دور مهم جدا وإيجابي بالنسبة لما يحدث في البلاد، مشيراً إلى أن بلاده ضد تواجد أي قوات أجنبية أو مرتزقة في ليبيا بما في ذلك المرتزقة الموالين لتركيا.
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