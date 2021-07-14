الزناتي يكرم العاملين في مركز العزل الصحي معيتيقة

كرَّم وزير الصحة الدكتور علي الزناتي مدير وعاملي مستشفى الطب الوقائي معيتيقة عرفانًا بمجهوداتهم؛ إذ إن المستشفى خُصّص كمركز للعزل الصحي؛ لتقديم الخدمات الطبية للمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، كخدمات غسيل الكلى والحضانات وغيرها الكثير.

وأكد الزناتي حرصه على تكريم المتميزين في أداء عملهم، لتشجيع الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل في جميع المرافق الصحية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، الثلاثاء.

حضر مراسم التكريم وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والإمداد سمير كوكو، ومدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي، ومدير إدارة الموارد البشرية الدكتورة مفيدة طنيش، بالإضافة إلى مدير المستشفى الدكتور محمد الجبو وممثلون عن العاملين به.

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