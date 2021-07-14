ليبيا الان

طقس ليبيا.. انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأربعاء.

وذكر المركز، في الملخص العام، أن الأجواء ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق ساحل الشمال الغربي، بدايةً من مساء هذا اليوم، بينما تبقى مرتفعةً على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل مساءً إلى شمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 41) مْ على أغلب المناطق وتسجّل على زوارة (30) مْ ، وتسجّل تراجعًا، مساء هذا اليوم، على أغلب مناطق الشمال الغربي.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 34) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 40) مْ على الدواخل وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: ما بين(39- 41) مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك