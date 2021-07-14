طقس ليبيا.. انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأربعاء.

وذكر المركز، في الملخص العام، أن الأجواء ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق ساحل الشمال الغربي، بدايةً من مساء هذا اليوم، بينما تبقى مرتفعةً على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل مساءً إلى شمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 41) مْ على أغلب المناطق وتسجّل على زوارة (30) مْ ، وتسجّل تراجعًا، مساء هذا اليوم، على أغلب مناطق الشمال الغربي.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 34) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36 – 40) مْ على الدواخل وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: ما بين(39- 41) مْ.

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