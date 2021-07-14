الزناتي: ساعون لتبادل الخبرات في المجالات الصحية مع كرواتيا

ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بالسفير الكرواتي لدى ليبيا توميسلاف بوشيناك، لتدارس سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء شهد تدارس إمكانية الاستفادة من الخبرات الكرواتية في مجال التدريب، خاصة في مجال الصيدلة والتصنيع الدوائي، فضلًا عن تبادل الخبرات الطبية، خاصة في مجالي زراعة الأطراف وعلاج الشلل.

وأضاف البيان: إن هذا التبادل يتم من خلال إرسال عناصر طبية إلى كرواتيا لتلقي التدريب في داخل مراكزها أو استقبال اختصاصيين في هذا المجال، لإجراء عمليات داخل المستشفيات الليبية ونقل خبراتهم إلى العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية.

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