مجلة فورميكي: تركيا مؤثرة في علاقة إيطاليا بالملف الليبي

أكدت مجلة «فورميكي» الإيطالية أن الزيارة المزدوجة لوزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، بين اليونان وتركيا للقاء نظرائه نيكوس بانايوتوبولوس وخلوصي أكار، انصبت على عدة ملفات ومنها أمن شرق البحر الأبيض المتوسط ​​واستقرار ليبيا، فضلاً عن بعض الملفات الصناعية.

وكان جويريني وصل إلى أثينا وزار معرض الأسلحة والعتاد العسكري «ديفيا 2021»، المقام في العاصمة اليونانية أثينا، والتقى بانايوتوبولوس. وقال جويريني: “علاقة الصداقة بين إيطاليا واليونان لها جذور عميقة”، ثم زار وزير الدفاع الإيطالي إسطنبول والتقى نظيره التركي خلوصي أكار مرة أخرى، مضيفا “كان هناك حوار مثير للاهتمام حول الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة وليبيا، فضلاً عن تبادل إيجابي للأفكار حول نمو العلاقات بين البلدين والتعاون الصناعي”.

وقالت المجلة: “تركيا تمثل المحاور الأساسي للعديد من الملفات التي تؤثر على إيطاليا بدءًا من ليبيا، وهناك ضرورة لضمان الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة والتي جاءت عبر مفاوضات الأمم المتحدة والمكلفة بقيادة البلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر”.

واعتبرت المجلة الإيطالية أن الوضع لايزال حساسًا في ليبيا على خلفية تواجد القوات الأجنبية التي دعمت الفصائل المتحاربة خلال السنوات الأخيرة، مشددة على أن روما تواصل دعم الحاجة لانسحاب المرتزقة، كما أنها على استعداد لتأكيد التزاماتها العسكرية في البلاد.

وكان جويريني قال حين التقى أكار في يونيو: “إن استقرار ليبيا يمثل أولوية استراتيجية لإيطاليا وينبغي القيام بكل شيء حتى لا يتطور الوضع إلى صراع مجمد مع خطر تقسيم البلاد”.