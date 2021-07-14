الهنقاري: وزيرة الخارجية تحمل الحقد والكراهية لمؤيدي بركان الغضب بشكل مخيف

انتقد محمد الهنقاري، الذي تستضيفه قنوات الإخوان بوصفه محللا سياسيا، نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، واصفًا إياها بأنها تحمل الحقد والكراهية لمن يؤيد “بركان الغضب”.

وزعم الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “حسب شهادة المحيطين والمقربين بهذه الوزيرة أنها تحمل الحقد والكراهية والبغضاء لكل من هو مؤيد لبركان الغضب”، مدعيًا أنها تركه أيضًا “من وقف ضد المتمرد حفتر. ولكل من هو من الغرب الليبي بشكل مخيف”، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن نجلاء المنقوش تتعرض لحملة إعلامية شرسة من جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب تصريحاتها ومطالبتها باعتبار الأتراك ضمن المرتزقة ويجب خروجهم من ليبيا.

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