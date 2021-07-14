المهدوي: الوضع السياسي الليبي يشهد حالة من الجمود

وصف الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد المهدوي، الوضع السياسي الليبي بأنه يشهد حالة من الجمود خاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية.

وقال المهدوي، في حوار مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن المعرقلون نجحوا في إفشال إصدار القاعدة الدستورية خلال جلسات جنيف الشهر الماضي.. وإلى نص الحوار.

– المعرقلون نجحوا في إفشال إصدار القاعدة الدستورية خلال جلسات جنيف.

– حكومة الوحدة الوطنية لم تنجح إلا في توحيد الوزارات شكليا فقط.

– الدبيبة لم يحقق شيء فيما كلف به وفق مخرجات حوار جنيف.

– توحيد المصرف المركزي خطوة ممتازة، ولكنها بطيئة ومسيسه.

– فتح سجل الناخبين يعد خطوة أولى نحو إنجاح العملية الانتخابية.

كيف تقيم التطورات السياسية في المشهد الليبي؟

بالنسبة لتطورات الوضع السياسي في ليبيا فهوه يشهد نوع من الجمود خصوصا فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وتعدد المسارات التي طرحت فيما يخص القاعدة، وهو أمر تلام عليه البعثة الأممية لفتحها باب تعدد المسارات خصوصا وأن هذا الملف قد تشاورت فيه اللجنة الاستشارية في تونس وأبدت ملاحظات على ست نقاط خلافية كان من المفترض مناقشتها من قبل لجنة الحوار وبذلك نجح المعرقلون في إفشال إصدار القاعدة الدستورية خلال جلسات جنيف الشهر الفائت ولكن بعد تصريحات الخارجية الأمريكية بضرورة ووجوب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها في ديسمبر المقبل شهدنا تغيير نسبي في بعض المواقف والتصريحات لعدد من المسؤولين ممن كانوا رافضين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية معا.

ما تقيمك لإنجازات حكومة الوحدة خلال الأشهر الماضية؟

لا اعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية قد نجحت في أي ملف قامت باستلامه من الحكومتين السابقتين غير توحيد الوزارات شكليا فقط، أيضا خلال مدة 100 يوم لحكومة الدبيبة مازال هناك مشكلة كبيرة في قطاع الكهرباء وتنامي الفساد داخل إدارة الشركة والعقود الوهمية دون اتخاذ أي إجراءات رقابية أو رادعه للمخالفين مما زاد من سوء خدمات قطاع الكهرباء، فيما يخص السيولة مازالت البنوك الليبية تعاني من نقص حاد وشح للسيولة النقدية مما يشكل عبء على حياة الموطن لعدم قدرته على إشباع حاجاته الأساسية.

تصريحات الدبيبة بإعطاء الأموال للبلديات بشكل عشوائي وبدون أذونات صرف أو سياسة عامة مخطط لها في كيفية الصرف ورقابتها يثير مخاوف الكثير بتفشي وتنامي الفساد المالي والإداري داخل الحكومة بدون ردع. وفي العموم السيد الدبيبة لم يحقق شيء فيما كلف به وفق مخرجات حوار جنيف.

ماذا بشأن التحركات لتوحيد البنك المركزي؟ (التوقيت، وأهمية الخطوة)

فيما يخص توحيد المركزي فهي خطوات ممتازة، ولكنها بطيئة ومسيسه بمعني استخدام المركزي للضغط على النواب من أجل تحقيق مكاسب لتيار سياسي معين يعتبر هو من يسطر على المصرف المركزي، ولكن توحيد المصرف وفتح المقاصة وتوفير النقد للموطن يساعد على انفراج طفيف للمستوى المعيشي وانخفاض الأسعار، ولكن اعتقد أنه لا وجود للنية الجادة من إدارتي المركزي لتوحيد البنك رغم التظاهر بذلك.

ماذا عن الانتخابات وفرص نجاحها؟

فيما يخص الانتخابات لن يقبل الشعب أن يتم تأجيل الانتخابات المباشرة، ولن يقبل بأي خطوات معرقلة لهذا الاستحقاق، الأحزاب والكيانات السياسية تعمل من أجل إجراء الانتخابات وتذليل الصعوبات أمام المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى أن فتح سجل الناخبين يعد خطوة أولى نحو إنجاح العملية الانتخابية. واستعداد قيادة الجيش ووزارة الداخلية للتأمين كلها خطوات ممتازة لإنجاح الانتخابات.