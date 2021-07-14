ليبيا تسجّل 2,604 إصابات جديدة بـ”كورونا”

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ليبيا سجّلت 2,604 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز، بحسب إحصائية العينات الخاصة بيوم أمس الثلاثاء: 415 مصابًا تعافوا من المرض، بينما توفيت ثلاث حالات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس.

ووفق البيان الصادر عن المركز عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم، فقد بلغت حصيلة المصابين بالفيروس 212,013 حالة، من بينها 26,778 حالة نشطة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 181,987 حالة، فيما توفي 3,248 مريضًا جراء الإصابة بالفيروس، وذلك منذ تفشي الجائحة في مارس من العام الماضي.

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