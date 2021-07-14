وزير المالية يجري زيارة لديوان وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية السابقة بمدينة البيضاء

أجرى وزير المالية خالد المبروك ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات علي سعيفان الطابوني، ومدير مكتب شؤون الوزارة، ومدير إدارة الموارد المالية؛ زيارة لديوان وزارة المالية والتخطيط (سابقاً) بمدينة البيضاء، وذلك للاطلاع على كل ما تم انجازه من أعمال إدارية ومالية بالديوان طيلة السنوات السابقة.

ومن جانبه أشاد الوزير ومرافقيه وكل الحضور بالجهود المبذولة، حيث أطلع على الحسابات الختامية المقفلة والمنظومات التي تم إنجازها للرفع من معدلات الأداء المالي الحكومي.

وأكد على ضرورة الاستفادة من هذا العمل المبذول ومن الكوادر الفنية التي أنجزته، عبر افتتاح ديوان لوزارة المالية بالمنطقة الشرقية، ليساهم بشكل كبير وفعال في تسهيل الخدمات المالية لكافة الوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة الواقعة في نطاق عملها والمحافظة على تدفق كافة البيانات المالية الحكومية بسرعة ويسر لتسهيل الخدمات للمواطنين.

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