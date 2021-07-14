وزير المالية يجري زيارة لديوان وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية السابقة بمدينة البيضاء

أجرى وزير المالية خالد المبروك ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات علي سعيفان الطابوني، ومدير مكتب شؤون الوزارة، ومدير إدارة الموارد المالية؛ زيارة لديوان وزارة المالية والتخطيط (سابقاً) بمدينة البيضاء، وذلك للاطلاع على كل ما تم انجازه من أعمال إدارية ومالية بالديوان طيلة السنوات السابقة.
ومن جانبه أشاد الوزير ومرافقيه وكل الحضور بالجهود المبذولة، حيث أطلع على الحسابات الختامية المقفلة والمنظومات التي تم إنجازها للرفع من معدلات الأداء المالي الحكومي.
وأكد على ضرورة الاستفادة من هذا العمل المبذول ومن الكوادر الفنية التي أنجزته، عبر افتتاح ديوان لوزارة المالية بالمنطقة الشرقية، ليساهم بشكل كبير وفعال في تسهيل الخدمات المالية لكافة الوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة الواقعة في نطاق عملها والمحافظة على تدفق كافة البيانات المالية الحكومية بسرعة ويسر لتسهيل الخدمات للمواطنين.
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