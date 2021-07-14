ليبيا الان

القضاء البلجيكي يحكم لصالح “الليبية للاستثمار” ضد منظمة GSDT

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية، الثلاثاء حكمًا يقضي بإبطال الحجز على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.

وعقب الفوضى الأمنية عام 2011؛ كانت منظمة gsdt البلجيكية، قد حصلت على حكم غيابي ضد الدولة الليبية.

وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ عمّمته عبر منصاتها الرسمية، أنها تسلّمت إخطارًا من السلطات البلجيكية بخصوص الحجز على أموالها في لوكسمبيرج.

وفي عام 2017؛ حصلت المؤسسة على حكم ابتدائي لصالحها إثر طعن تقدمت به قبل عاميْن، وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد رفعت من تصنيفها العالمي إلى المرتبة 67 وفقًا لتصنيف global swf.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك