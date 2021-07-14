القضاء البلجيكي يحكم لصالح “الليبية للاستثمار” ضد منظمة GSDT

أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية، الثلاثاء حكمًا يقضي بإبطال الحجز على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.

وعقب الفوضى الأمنية عام 2011؛ كانت منظمة gsdt البلجيكية، قد حصلت على حكم غيابي ضد الدولة الليبية.

وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ عمّمته عبر منصاتها الرسمية، أنها تسلّمت إخطارًا من السلطات البلجيكية بخصوص الحجز على أموالها في لوكسمبيرج.

وفي عام 2017؛ حصلت المؤسسة على حكم ابتدائي لصالحها إثر طعن تقدمت به قبل عاميْن، وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد رفعت من تصنيفها العالمي إلى المرتبة 67 وفقًا لتصنيف global swf.

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